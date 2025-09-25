AEOB: Joaquim Almeida defende equilíbrio entre humanismo e rigor

“Gostava que [daqui a 10 anos, o AEOB] fosse uma escola mais inclusiva, mais participada, com um corpo docente mais rejuvenescido e que fosse, essencialmente, uma escola mais feliz.” Entrevista ao diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Joaquim Almeida, para ler na edição desta semana do Jornal da Bairrada.

Joaquim Almeida foi recentemente eleito diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. Sucede a Álvaro Reis, após mais de uma década na direção, funções que iniciou sob a liderança de Júlia Gradeço. Duas pessoas que deixaram marca na sua ação, levando Joaquim Almeida a defender uma escola equilibrada entre humanismo e rigor. Nesta entrevista, o novo diretor fala dos projetos em curso, num Agrupamento com 3250 alunos, que tem vencido os desafios da multiculturalidade e que deve tornar-se cada vez mais inclusivo e participado.