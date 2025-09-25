Joaquim Almeida foi recentemente eleito diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. Sucede a Álvaro Reis, após mais de uma década na direção, funções que iniciou sob a liderança de Júlia Gradeço. Duas pessoas que deixaram marca na sua ação, levando Joaquim Almeida a defender uma escola equilibrada entre humanismo e rigor. Nesta entrevista, o novo diretor fala dos projetos em curso, num Agrupamento com 3250 alunos, que tem vencido os desafios da multiculturalidade e que deve tornar-se cada vez mais inclusivo e participado.
AEOB: Joaquim Almeida defende equilíbrio entre humanismo e rigor
“Gostava que [daqui a 10 anos, o AEOB] fosse uma escola mais inclusiva, mais participada, com um corpo docente mais rejuvenescido e que fosse, essencialmente, uma escola mais feliz.”
