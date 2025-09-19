Anadia assinala Dia do Idoso

Almoço-convívio acontece no dia 1 de outubro, no Pavilhão de Desportos de Anadia, pelas 12h30, seguindo-se uma tarde de animação musical.

O Município de Anadia vai assinalar o Dia do Idoso, no próximo dia 1 de outubro, com a realização de um almoço-convívio destinado aos seniores do concelho, que irá decorrer no Pavilhão de Desportos de Anadia, pelas 12h30, seguindo-se uma tarde de animação musical.

No evento podem participar gratuitamente os utentes das instituições de solidariedade de Anadia, assim como outros seniores residentes na área do município.

Assim, qualquer pessoa interessada em participar, que tenha idade igual ou superior a 65 anos e com domicílio no concelho, deverá efetuar a sua inscrição entre os dias 15 e 26 setembro, no Serviço de Ação Social do Município de Anadia, no Centro Cultural de Anadia, no Vale Santo (junto ao recinto da Feira da Vinha e do Vinho).

Para o efeito, terá de apresentar um documento de identificação, bem como um comprovativo de morada (por exemplo, um recibo de água ou eletricidade).

As inscrições são presenciais e limitadas, sendo a sua aceitação realizada por ordem de chegada.

O Dia Internacional do Idoso, comemorado anualmente a 1 de outubro, foi instituído pela Organização das Nações (ONU), com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.