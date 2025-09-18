Caminhada Noturna ilumina de novo a cidade a favor dos bombeiros

Sábado, dia 20 de setembro, a cidade de Oliveira do Bairro, volta a ser palco de uma edição que quer encher as ruas da cidade de cor, música e animação.

É já no próximo sábado, dia 20 de setembro, que se realiza mais uma Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro, numa edição que promete voltar a encher as ruas da cidade de cor, música e animação, mas sobretudo tendo em vista um objetivo solidário: apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

A inscrição implica um donativo mínimo de 5 euros, entregue diretamente à associação no momento do levantamento do kit de participação, no próprio dia do evento. Este ano, a verba angariada destina-se à compra de uma ambulância de socorro. Em 2024, recorde-se, a iniciativa reuniu mais de 7.500 pessoas e permitiu arrecadar 25 mil euros, aplicados na requalificação do quartel.

Com um percurso de cerca de 5 km, a caminhada distribui aos participantes uma t-shirt exclusiva, mochila, adereços néon e um balão iluminado com LED, criando um ambiente de festa. Pelo caminho, três camiões “trios elétricos” com DJs e animadores garantem que a caminhada se transforma também numa pista de dança.

O evento é ainda conhecido pelas surpresas que reserva a cada edição, como fogo de artifício, espuma, bolas de sabão, confettis, escolas de samba, cuspidores de fogo e performances visuais. Este ano, a animação prolonga-se até à Praça do Município, onde a partir das 23h atuam os DJ Cromos da Noite. A festa continua pela madrugada dentro com DJ Bruno M, DJ Fontes e Flashback DJ’s.

Mix&Move e Semana Europeia da Mobilidade

A Caminhada Noturna integra o programa Mix&Move Oliveira do Bairro, que celebra a Semana Europeia da Mobilidade entre 19 e 21 de setembro, este ano sob o lema “Mobilidade para Todos”.

O arranque da programação acontece a 19 de setembro, sexta-feira, às 20h30, com uma Mega Aula de Zumba, seguida às 22h30 do concerto dos Hybrid Theory, banda portuguesa de tributo aos Linkin Park. A noite fecha com DJ Pipoka. Todas as atividades decorrem na Praça do Município e têm entrada gratuita.

No sábado, além da Caminhada Solidária, destaca-se a celebração do Dia Europeu Sem Carros, com o encerramento da Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto a partir das 9h, transformando-a em palco para várias atividades desportivas e de lazer. A tarde será animada pelos torneios de Sueca e Malha (15h) e pela chegada da 2.ª etapa do 9.º Grande Prémio de Ciclismo Anicolor (17h30).

O domingo será dedicado ao Cicloturismo, com partida às 9h, num percurso de dificuldade média/baixa que percorre o concelho. Às 12h30 arranca junto à Praça do Município mais uma etapa do Grande Prémio Anicolor, enquanto às 15h30 terá lugar a sempre animada Corrida de Carrinhos de Rolamentos, com partida na Rua dos Bombeiros, junto ao Quartel das Artes.

Tal como para a caminhada, as inscrições no cicloturismo, torneios de Sueca e Malha e na corrida de carrinhos são feitas online, através do site e redes sociais do Município.