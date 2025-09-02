Bairrada Eco Challenge: lama, gargalhadas e 2000 aventureiros a caminho

Em 2025, o evento também ganha uma dimensão solidária. Um euro por cada inscrição reverte para os Bombeiros de Águeda e de Oliveira do Bairro.

Se pensa que para uma corrida bastar calçar os ténis e seguir em frente, prepare-se: no Bairrada Eco Challenge, o percurso, apesar de (quase) plano, é tudo menos linear. No próximo sábado, dia 6 de setembro, 2000 aventureiros vão rastejar, trepar, escorregar, obedecer a militares (!), enfrentar lama e até fazê-lo enquanto provam a gastronomia local. Tudo isto ao som de gargalhadas, naquela que promete ser “uma das provas de obstáculos mais divertidas do país”, como garantiu Simão Vela, presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, uma das entidades responsáveis pela organização, a par da Junta de Freguesia de Oiã.