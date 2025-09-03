A incerteza em torno do próximo ano letivo no Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, em Calvão, continua a mobilizar pais, professores, alunos e também a autarquia local. Depois da manifestação de 6 de agosto, que juntou mais de 200 pessoas à porta da instituição contra o corte de turmas decidido pelo Ministério da Educação, a contestação tem subido de tom e multiplicado frentes de pressão.
Colégio Calvão: Protestos garantem turma de 7.º mas luta contra cortes mantém-se
Após informação da autarquia de Vagos, de que o gabinete do ministro já decidira abrir concurso extraordinário para mais uma turma de 7.º ano, o colégio exigiu também a abertura de uma turma adicional de 10.º, para respeitar os normativos que limitam alunos por turma, sobretudo com necessidades educativas especiais.
Caso estas condições não se cumpram com urgência, o colégio poderá desistir da candidatura.