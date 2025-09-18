Horóscopo – Semana 38 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. Amor: Poderá surgir uma nova amizade de cariz romântico através de uma troca acentuada de mensagens. Saúde: A atividade profissional e as necessidades quotidianas exigem de si um maior esforço físico e mental. Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Terá maior capacidade de resolução das situações e gestão dos seus recursos. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3. Pensamento positivo: Não desanimo perante as dificuldades nem desisto dos meus sonhos!

Touro

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Tendência para resolver definitivamente uma situação que já há muito tempo lhe causava mal-estar. Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se investir num passatempo que aprecia, como jardinar. Dinheiro: Boas oportunidades. Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

Pensamento positivo: Sei que o momento mais importante da minha vida é o “agora”.

Gémeos

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: A sua tolerância e capacidade de compreensão vão proporcionar bons momentos a dois. Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana, mas tenha maior cuidado com os seus olhos e evite esforçá-los. Dinheiro: Poderá receber boas notícias relativas a um projeto. Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3. Pensamento positivo: Agradeço a Deus a graça da Vida que se renova a cada dia.

Caranguejo

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Aprenda com os seus erros, de modo a não os cometer uma segunda vez. Pense bem naquilo que quer para não magoar os outros. Saúde: O cansaço tomará conta de si. Faça meditação para descomprimir. Dinheiro: Seja mais determinado nos objetivos a que se propõe. Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7. Pensamento positivo: Agradecer é sempre a melhor maneira de merecer!

Leão

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Invista mais no relacionamento. Está muito carente, procure ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental. Saúde: Terá muito a ganhar se apostar a sério no exercício físico. Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Avance com prudência. Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42. Pensamento positivo: Tenho o poder de corrigir os meus erros, porque sei que tudo tem solução.

Virgem

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Desenvolva a capacidade de perdoar o mal que lhe fizerem. Saúde: Poderá sofrer de problemas no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. Uma maior capacidade de resolução e gestão podem agora conduzi-lo ao bom caminho.

Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5. Pensamento positivo: Eu venço as dificuldades com determinação e coragem, eu sei que sou capaz!

Balança

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não espere que o amor vá ter consigo, procure abordar com mais amor as pessoas que vivem consigo. Saúde: Evite pôr em risco a sua saúde e a dos outros, seja mais cuidadoso. Dinheiro: A sua situação financeira pode sofrer algumas alterações. Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6. Pensamento positivo: Eu sei que todos os dias são bons dias, por isso esforço-me diariamente para melhorar.

Escorpião

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Terá a força e a determinação necessárias para fazer o que tem que ser feito. Seja mais compreensivo com o seu par.

Saúde: Modere os condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial.

Dinheiro: Período favorável ao desenvolvimento dos seus projetos, mas seja prudente. Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7. Pensamento positivo: Procuro ser tolerante para com todas as pessoas que me rodeiam.

Sagitário

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela precisa muito do seu ombro amigo. Saúde: Poderá sofrer um certo descontrolo nervoso. Dinheiro: Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11. Pensamento positivo: sei usar a minha inteligência para alcançar os meus objetivos.

Capricórnio

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Telefone a um familiar que já não vê há algum tempo. Saiba encurtar as distâncias emocionais. Saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso. Dinheiro: Poderá haver algumas mudanças a nível profissional. Procure controlar a impulsividade nos gastos. Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7. Pensamento positivo: Procuro criar harmonia na minha vida todos os dias.

Aquário

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Esteja preparado para enfrentar novas situações. Cuidado para não ser injusto com a sua cara-metade. Saúde: Controle os níveis de açúcar no sangue, evite doces. Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão. Evite andar tenso. Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

Pensamento positivo: O Amor alegra o meu coração.

Peixes

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Semana propícia ao fortalecimento de laços. Empenhe-se mais, verá que vale a pena. Saúde: A sua boa-disposição contagiará os que vivem consigo. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8. Pensamento positivo: Acredito que tenho força para vencer todos os desafios.

