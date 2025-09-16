Ricardo Silva e O Gajo em concertos na Mealhada este fim de semana

É já este fim de semana que o Cineteatro Messias recebe a guitarra portuguesa, por Ricardo Silva, e a música singular de “O Gajo”, nome artístico de João Morais.

Ricardo Silva traz à Mealhada a sua guitarra portuguesa, já esta sexta-feira, 19 de setembro, para um concerto que se perspetiva inesquecível no Cineteatro Messias e que conta com a participação da Associação Filarmónica de Luso. Ricardo Silva apresenta o álbum “Contagem Crescente” e revisita trabalhos anteriores, homenageando grandes compositores da história da guitarra portuguesa, que são influências permanentes no seu percurso. Nesta viagem, a guitarra funde-se com momentos, lugares, danças e gentes, sentando a seu lado músicos e músicas das mais variadas sonoridades.

No sábado, 20 de setembro, sobe ao palco O Gajo, nome artístico de João Morais, que promete surpreender com o seu quinto álbum, “Trovoada”. Se antes a sua música era sobretudo instrumental, agora O Gajo traz-nos também a palavra. A viola campaniça continua a ser a espinha dorsal da sua música, mas vai ao encontro de novos diálogos – com duas sanfonas, o pulsar ancestral do adufe, a gaita de foles e a pandeireta galega a criarem fusão entre tradição e experimentação. Ao vivo, o público e a crítica têm recebido com o maior entusiasmo esta energia renovada de “Trovoada”.

O Gajo é um projeto com um registo marcado pela inquietação dos tempos em que vivemos e não passa indiferente no panorama da música nacional, tendo sido premiado nos Iberian Festival Awards 2024, da Fundação INATEL, pelo seu papel de inovação da música popular. Nesta nova fase, O Gajo reafirma-se como um artista em constante reinvenção, sem perder a sua identidade.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Tickeline e na bilheteira do Cineteatro Messias.