São Domingos Summer Fest celebra vindimas e a Bairrada

Evento realiza-se no próximo sábado, dia 6 de setembro. Pela Quinta de São Lourenço poderão passar cerca de cinco centenas de pessoas.

A 2.ª edição do São Domingos Summer Fest decorre já no próximo sábado, dia 6 de setembro, na Quinta de São Lourenço, em São Lourenço do Bairro, Anadia.

A São Domingos prepara-se, assim, para celebrar a nova vindima à volta de um festival vínico e gastronómico único. Depois de uma 1.ª edição esgotada, a segunda vai decorrer a partir das 17h, prolongando-se até à 1h da madrugada. Pelo meio, os participantes poderão realizar uma visita conduzida à Quinta, pela Porsche Coimbra, fazer passeios em bicicletas de bambu e buggies, entre outras atividades.

Ao JB, Duarte Amorim, Gestor de Projeto da São Domingos, avança que, “mais do que uma festa, o evento assinala um novo ciclo de afirmação da marca, que acaba de renovar o selo de sustentabilidade atribuído pelo programa Sustainable Winegrowing Portugal e concluir a ampliação da sua capacidade operacional, com o objetivo de duplicar a produção de espumantes”.

A festa, aberta ao público e com bilhetes à venda na Ticketline ou à entrada do evento, inclui a prova de quatro espumantes, uma cuidada seleção gastronómica com produtos de excelência da região (Leitão da Bairrada, ostras, ouriços-do-mar, caviar, tripa de Aveiro, presunto, queijos, entre outros), animação musical e experiências com parceiros e produtores locais.

O evento “reforça também o compromisso social das Caves São Domingos com a sua comunidade, valorizando os recursos, saberes e sabores do território onde nasceu há 88 anos”, frisa o responsável.

Aposta no enoturismo

A celebrar 88 anos de existência, a empresa tem em curso um ambicioso plano de crescimento que passa pelo investimento, de forma sustentada, em dois eixos estratégicos: aumento da capacidade produtiva e valorização da experiência enoturística.

Aumento da produção

Atualmente com uma produção anual de 800 mil garrafas, a empresa está a preparar-se para quase duplicar este volume, com o objetivo de atingir os 1,5 milhões de garrafas nos próximos anos. “Trata-se de um investimento significativo na modernização e ampliação da capacidade instalada, com vista a responder ao crescente interesse pelos espumantes da Bairrada nos mercados nacional e internacional”, avança Duarte Amorim.

Novo espaço para provas e eventos até 2026

Paralelamente, as Caves São Domingos estão a investir cerca de meio milhão de euros na criação de uma nova sala de provas e eventos, com o objetivo de reforçar a componente de enoturismo e de tornar a experiência de visita ainda mais imersiva e qualificada. “Este novo espaço, que já tem aprovação e se encontra em fase de desenvolvimento, deverá estar concluído no final de 2026”, avança Duarte Amorim que revela: “numa fase posterior, está prevista a ligação direta entre a nova sala e as galerias subterrâneas, onde atualmente estagiam cerca de 3 milhões de garrafas de espumante – um dos maiores stocks da região. Esta ligação visa permitir uma visita contínua e integrada à história, ao processo de produção e à prova dos espumantes da casa”.