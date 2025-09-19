Soza recebe a XIII Feira da Abóbora

Certame começa hoje, dia 19 e prolonga-se até domingo. O programa inclui animação musical, showcooking, tasquinhas, exposições, produtos regionais, artesanato e concursos, tornando o evento num verdadeiro palco de tradição e convívio.

De 19 a 21 de setembro, o Largo de S. Miguel, em Soza (Vagos), volta a encher-se de cores e sabores com mais uma edição da Feira da Abóbora.

O certame, que já é uma referência no calendário do concelho, tem como principal objetivo valorizar um produto agrícola de peso na região. “Queremos promover a Confraria e a abóbora, incentivando os agricultores e mostrando a enorme versatilidade deste produto”, sublinha Fátima Rito, chanceler-mor da Confraria dos Sabores da Abóbora.

A iniciativa é dinamizada pela confraria, em colaboração com a Câmara Municipal de Vagos e a Junta de Freguesia de Soza, e promete três dias de animação para toda a família. O programa inclui animação musical, showcooking, tasquinhas, exposições, produtos regionais, artesanato e concursos, tornando o evento num verdadeiro palco de tradição e convívio.

Entre as novidades, destaca-se a estreia de um prato, o puré de abóbora, criação do chef Tony Martins, que este ano passa a integrar a ementa do certame.

Mais do que uma festa gastronómica, a Feira da Abóbora é um espaço de promoção dos produtos locais e da identidade cultural de Vagos, reforçando a ligação da comunidade a um símbolo agrícola que faz parte da sua história e tradição.

“Venham visitar-nos que não se vão arrepender”, convida Fátima Rito.