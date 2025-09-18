Rissóis de atum

Ingredientes:

2 chávenas (de chá) de água

1 casca de limão

1 c. (de sopa) de manteiga

2 chávenas de chá de farinha

Sal e farinha q.b.

Recheio

Sal, pimenta, farinha, ovo batido

e pão ralado

1 cebola média picada

3 dentes de alho picados

50 g de manteiga

2 latas de atum

2 c. (sopa) de farinha

1,5 dl. de leite

1 raminho de salsa

Óleo para fritar

Prepare a massa: Leve ao lume a água com uma pitada de sal, a casca de limão e a manteiga. Assim que a água começar a ferver, junte-lhe a farinha de uma só vez. Mexa sempre, com o auxílio de uma colher, até a massa se despegar do tacho. Depois de arrefecer, amasse bem, até ficar uniforme.

Recheio: Pique a cebola, os dentes de alho e refogue-os na manteiga. Junte o atum escorrido e tempere com sal e pimenta. Acrescente a farinha, a salsa picada e regue com o leite e envolva até obter um creme.

Estenda a massa sobre uma superfície enfarinhada e corte retângulos. Coloque pequenas porções do preparado de atum no centro. Dobre a massa, pressione o rebordo e recorte-a, formando meias-luas.

Passe os rissóis por farinha, ovo batido e pão ralado; frite-os em óleo bem quente. Bom apetite!