Vai nascer um novo hotel de cinco estrelas na Praia da Vagueira

Localizado nos terrenos da antiga Quinta da Boa Hora, o Boa Terra Hotel & Spa contará com 114 unidades de alojamento, um spa e health center, ginásio, dois restaurantes e uma ampla oferta de comodidades voltadas para o segmento de luxo.

Uma nova unidade hoteleira de cinco estrelas vai nascer na frente-ria da Vagueira, reforçando a capacidade de alojamento e a atratividade turística daquela praia do concelho de Vagos.

O projeto, licenciado a 11 de agosto, deverá iniciar a construção no terceiro trimestre de 2025, prevendo-se que esteja concluído no final de 2027.

Entre as infraestruturas destacam-se ainda um centro de conferências com capacidade para 80 pessoas, piscinas interior e exterior e um kids club.

De acordo com o promotor, o futuro hotel oferecerá “uma experiência de luxo incomparável, com especial enfoque na saúde e no desporto”, conjugando gastronomia requintada, bem-estar e atividades desportivas em plena envolvente natural da Ria de Aveiro.

João Paulo Sousa, não esconde a satisfação: “É uma ótima notícia. A Praia da Vagueira tinha falta de uma unidade hoteleira e poder ter uma com esta qualidade é muito bom. É mérito de quem vai investir, mas é muito bom para todo o concelho”.

