GNR reforça ações de segurança junto da comunidade escolar

O Destacamento Territorial de Anadia da GNR desenvolveu, no dia 24 de outubro, um conjunto de ações de reforço da segurança e de prevenção criminal nos concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia e Mealhada.

“Estas ações tiveram como principal finalidade reforçar o sentimento de segurança pública e prevenir comportamentos de risco nas zonas envolventes aos estabelecimentos de ensino, contribuindo para a promoção de um ambiente escolar mais seguro e tranquilo para toda a comunidade educativa”, avança o Comando Territorial de Aveiro da GNR.

No âmbito desta operação, militares das diversas valências da GNR, designadamente das áreas territorial, de trânsito, de investigação criminal, de intervenção, de prevenção criminal e policiamento comunitário, bem como da valência cinotécnica, estiveram no terreno.

“De forma articulada e coordenada, estes efetivos desenvolveram ações de fiscalização, controlo de acessos e vigilância nas imediações dos estabelecimentos de ensino, atuando em conformidade com os princípios de legalidade, proporcionalidade e necessidade”, acrescenta aquela força policial.

A GNR destaca ainda que este tipo de iniciativas “é fundamental para o fortalecimento da presença visível e preventiva das forças de segurança, promovendo a cooperação e o diálogo com alunos, docentes e encarregados de educação”, num trabalho de proximidade que visa “a redução de fatores de risco e no reforço da confiança da população juvenil nas instituições e nas forças de segurança”.

As ações contaram com o reforço dos Comandos Territoriais do Porto e de Viseu.