Horóscopo – Semana 40 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, as suas emoções. Evite as discussões com o seu companheiro. Não entre em conflitos desnecessários. Saúde: A sua vitalidade estará em destaque, mas cultive a calma. Dinheiro: Reflita sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar os seus conhecimentos. Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9. Pensamento positivo: Quando quero falar com Deus, abro-lhe o meu coração e digo tudo o que sinto.

Touro

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua relação. Saúde: Poderá sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as mudanças de temperatura. Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de obter rendimento extra, a partir de casa. Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20. Pensamento positivo: Eu procuro ser justo e correto para com todos os que me rodeiam.

Gémeos

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia na rotina. Saúde: O seu sistema nervoso pode estar mais abalado, e isso reflete-se no funcionamento do seu organismo. Dinheiro: Altura propícia para superar novos desafios. Não seja conformista, avance. Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5. Pensamento positivo: Sou leal para comigo mesmo e para com as pessoas que amo.

Caranguejo

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Esta semana está disposto a fazer tudo para agradar à sua cara-metade. Ambiente favorável ao diálogo e ao romance. Saúde: Tudo correrá pelo melhor devido ao seu otimismo e confiança. Dinheiro: Por influência de terceiros, pode haver alterações. Para cumprir os seus objetivos, vai ter que se esforçar a duplicar. Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9. Pensamento positivo: Tenho Fé e acredito que o Universo nunca se engana.

Leão

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: Evite ser possessivo e dominador, para reencontrar o equilíbrio de que a sua relação necessita. Saúde: Aja com prudência, não exceda os seus limites físicos. Dinheiro: A vida financeira encontra-se protegida.

Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2. Pensamento positivo: Retribuo com generosidade tudo aquilo que recebo.

Virgem

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Não se tem dado o devido valor, procure acreditar mais em si e gostar mais da pessoa que é. Saúde: Ceda a um pequeno prazer, sem exageros nem culpas. Dinheiro: Para atingir os seus objetivos deverá trabalhar com mais afinco. Pensamento positivo: Procuro ser simples porque sei que viver com simplicidade é mais do que um ato, é uma virtude.

Balança

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Boas perspetivas neste campo, continue a investir na relação. Saúde: Aprenda a controlar a ansiedade, pratique meditação. Dinheiro: Invista na organização para rentabilizar o seu trabalho. Pensamento positivo: Sou honesto com as pessoas que amo, e isso tranquiliza o meu coração.

Escorpião

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.Amor: Respeite a forma como a sua cara-metade expressa os seus sentimentos. Saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo. Dinheiro: Procure agarrar as oportunidades que podem surgir, esteja de olhos bem abertos. Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10. Pensamento positivo: Procuro escolher aquilo que é melhor para mim.

Sagitário

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Favoreça a sua relação através do carinho e do companheirismo.

Saúde: Controle melhor os seus horários de sono, procure manter as rotinas. Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação para atingir os seus fins. Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29. Pensamento positivo: Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas

Capricórnio

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Lembre-se que só terá uma maior felicidade se abrir o coração e revelar os seus desejos à sua cara-metade. Saúde: Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite entrar em confrontos. Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e daí poderão advir ideias melhores. Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11. Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz sempre a verdade.

Aquário

Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz. Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca importância. Seja mais afetuoso. Dê uma maior atenção à sua família, é um período que as relações familiares são ainda mais importantes.

Saúde: O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável. Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas. Deve gerir bem o seu dinheiro para evitar surpresas desagradáveis. Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5. Pensamento positivo: Fazer o Bem dá alegria ao meu coração!

Peixes

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível do romantismo e da união. Saúde: Psiquicamente poderá sentir-se cansado. Tenha mais atenção ao seu sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta de si. Dinheiro: Momento desfavorável para investimentos financeiros. Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30. Pensamento positivo: A felicidade espera por mim!

