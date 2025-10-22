Murta/Cercal: Despejo de comida na charqueira indigna vizinhança

Na zona conhecida como “a charqueira”, entre a Murta e o Cercal, a vista para as marinhas de arroz ficou, na semana passada, conspurcada face a um cenário que tem indignado e até revoltado quem por ali tem terrenos ou habitações.
Comida embalada, alguma pré-feita, outra ultracongelada (com prazo de validade ainda em vigor), foi ali depositada, junto a uma rigueira, na esperança quiçá de que a água acabasse por arrastar o que já é lixo para o rio Cértima. Não foi, porém, isso que aconteceu, estando este despejo a ser “cobiçado” por animais (como cães e javalis) e dezenas de vespas asiáticas.
O cheiro nauseabundo não passa despercebido a quem vai a pé, e o ato está a revoltar quem ali vive ou passa algum do seu tempo. Como é o caso de Serafim Correia Soares, que supõe que o responsável “seja alguém que recebe bens de alguma instituição, pois são dezenas de sacos com refeições prontas a aquecer, saladas, massas e até carne”. Certezas não tem, apenas o testemunho de um vizinho, “que viu quem fez esta ação, e é pessoa que mora aqui a dezenas de metros”.
Serafim Correia Soares denuncia o caso, esperando que o mesmo seja investigado pelas autoridades competentes.