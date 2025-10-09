Pudins de queijo fresco

Ingredientes:

Para o caramelo:

Baunilha

150 g de açúcar

0.5 dl de água

300 g de queijo fresco

10 gemas

2 ovos inteiros

400 g de açúcar

Para fazer o caramelo leve ao lume a água juntamente com o açúcar. Deixe ferver até conseguir uma cor acastanhada.

Ligue o forno a 180ºC e coloque um tabuleiro com água suficiente para cozer o pudim em banho maria.

Entretanto, barre as formas de pudim com o caramelo.

Esmigalhe bem o queijo fresco, junte-lhe as gemas, os ovos, o açúcar e umas gotas de baunilha. Bata muito bem.

Verta o preparado para as forminhas previamente untadas com o caramelo e leve ao forno para cozer em banho-maria cerca de 1 hora.