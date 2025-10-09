Pudins de queijo fresco

Ingredientes:
Para o caramelo:
Baunilha
150 g de açúcar
0.5 dl de água
300 g de queijo fresco
10 gemas
2 ovos inteiros
400 g de açúcar
Para fazer o caramelo leve ao lume a água juntamente com o açúcar. Deixe ferver até conseguir uma cor acastanhada.
Ligue o forno a 180ºC e coloque um tabuleiro com água suficiente para cozer o pudim em banho maria.
Entretanto, barre as formas de pudim com o caramelo.
Esmigalhe bem o queijo fresco, junte-lhe as gemas, os ovos, o açúcar e umas gotas de baunilha. Bata muito bem.
Verta o preparado para as forminhas previamente untadas com o caramelo e leve ao forno para cozer em banho-maria cerca de 1 hora.