Quiche de bacalhau com espinafres

Ingredientes:
Massa:
250 g de farinha
125 g de manteiga
Água q.b.
Recheio:
1 posta de bacalhau
1 cebola pequena
Meio alho francês
3 dentes de alho
100 g de manteiga
1 molho de espinafres
150 g de queijo ralado (da sua preferência)
3 ovos
2,5 dl de leite
Sal, pimenta e noz moscada q.b.
Massa: Misture a farinha com a manteiga. Vá juntando água morna e amassando até obter uma massa homogênea.
Recheio: Coza o bacalhau em água. Reserve.
Refogue a cebola, o alho francês, e alho na manteiga, tudo previamente picado. Acrescente o bacalhau lascado e os espinafres. Tempere com sal, pimenta e noz moscada. Reserve.
Numa tigela bata os ovos com o leite e acrescente o queijo e tempere também.
Unte uma forma com manteiga e farinha e estenda a massa, de forma a forrar a tarteira. Verta para a mesma o preparado do bacalhau e, de seguida, também o preparado dos ovos. Por último espalhe um pouco de queijo por cima (opcional) e leve ao forno, durante cerca de 30 minutos, a 180 ºC.