9 de Outubro de 2025 15:34

Seniores vivem manhã de surf na Vagueira

A 30 de setembro, na Praia da Vagueira, quinze seniores viveram uma experiência de coragem e superação: uma aula de surf promovida pela Extragenária, em parceria com a Migas Surf School e o Município de Vagos.

A associação Extragenária proporcionou a quinze idosos viver uma experiência única: uma aula de surf. O presidente da associação, que é também surfista e instrutor, Ângelo Valente, acredita profundamente no poder transformador de experiências como esta.

