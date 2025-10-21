Susana Gravato, vereadora da Câmara de Vagos, encontrada morta em casa

A Polícia Judiciária de Aveiro foi chamada ao local e investiga as circunstâncias da morte.

Susana Gravato, vereadora a terminar funções na Câmara Municipal de Vagos, foi hoje (terça-feira) encontrada morta na sua casa em Vagos, em paragem cardiorrespiratória. Tinha 49 anos.

Segundo o Correio da Manhã, o INEM de Aveiro foi acionado para o local, tendo ainda procedido a manobras de reanimação. Porém, o óbito acabaria por ser decretado no local. Aquele jornal adianta ainda que o alerta foi dado pelo marido da vítima.

A Polícia Judiciária de Aveiro foi chamada ao local e investiga as circunstâncias da morte.

Susana Gravato tinha 49 anos. Nasceu a 8 de março de 1976, na freguesia de S. Salvador, Ílhavo. Desde os seis anos que vivia na Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, concelho de Vagos. Era licenciada em Direito.

Fez dois mandatos na Câmara Municipal de Vagos, exercendo no último (2021-2025) as funções de vereadora com os pelouros de Administração Geral, Ambiente, Proteção e Saúde Animal, Justiça (Reinserção Social, Violência Doméstica, Julgados da Paz e Apoio a Vítimas de Crime), Coesão Social e Maioridade e Saúde.