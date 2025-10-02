Trepanelas inaugura nova sede (Vagos) e lança escolinha de BTT

A Associação de Ciclismo Trepanelas inaugurou, a 27 de setembro, a sua nova sede em Santo António de Vagos, instalada no antigo jardim de infância local, cedido pelo Município. O edifício, alvo de trabalhos de recuperação nos últimos dois anos, passa a ser, “mais do que um espaço físico, um ponto de encontro, de organização e, acima de tudo, um verdadeiro lar para a nossa paixão”, sublinha a associação.

Na cerimónia, que contou com a presença do presidente da câmara de Vagos, João Paulo Sousa, da presidente da Associação de Ciclismo da Beira Litoral, Sandra Silva, e do presidente da Junta de Freguesia, Fernando Julião, foi feito o tradicional corte da fita e descerramento da placa, seguidos de um convívio entre associados e convidados.

Rui Doutor, presidente da direção, aproveitou para anunciar a criação da “escolinha de BTT Trepanelas”, destinada a crianças e jovens, que terão no novo espaço um centro de treinos. “Queremos começar de forma organizada, garantindo qualidade e acompanhamento”, destacou o dirigente. Para João Paulo Sousa, a cedência do edifício é “um justo reconhecimento do trabalho exemplar do Trepanelas”, uma associação que “tem levado o nome de Vagos mais longe e continuará a dar motivos de orgulho ao concelho”.

Afonso Ré Lau