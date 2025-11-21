Anadia FC SAD despede avançado Fábio Fortes

O jogador luso-cabo-verdiano considera o despedimento “ilícito” e acusa o presidente do Anadia FC, Vítor Raposo e o Diretor Desportivo, André Nogueira, de “prepotência” como nunca tinha visto ao longo da sua carreira.

A SAD do Anadia FC decidiu despedir Fábio Fortes, experiente avançado que esta época tinha regressado a Portugal para reforçar os Trevos em 2025/26. Apesar de só ter marcado três golos, Fábio Fortes deixa o clube bairradino como o melhor marcador de uma equipa que não tem vindo a realizar uma temporada positiva.

Recorde-se que o Anadia, só na última jornada, conseguiu vencer pela primeira vez no Campeonato de Portugal (Série B), prova em que ocupa a penúltima posição com apenas cinco pontos, algo que poucos poderiam imaginar, ainda para mais se tivermos em conta que falamos de uma equipa que desceu da Liga 3 para o quarto escalão do futebol nacional.

Relativamente ao despedimento, o jogador luso-cabo-verdiano veio, prontamente, a público considerá-lo como “ilícito”, criticando a SAD por ter tomado uma decisão sem lhe ter dado “qualquer tipo de justificação”. O jogador acusa ainda o presidente, Vítor Raposo e o Diretor Desportivo, André Nogueira, de “prepotência” como nunca tinha visto ao longo da sua carreira. Em comunicado, Fábio Fortes diz ainda que nunca teve qualquer comportamento pouco digno ou profissional enquanto representou o Anadia e que irá “até às últimas instâncias para que seja feita justiça”.

Recorde-se que Fábio Fortes regista na sua carreira passagens pelo estrangeiro – Roménia (Hermannstadt), Bahrein (Busaiteen Club) e Jiangxi Lushan (China) – sendo que, em Portugal, o avançado, além dos dois clubes onde se formou, representou ainda o Trofense, Mirandela, V. Guimarães, Santa Maria, Lusitano Vildemoinhos, Benfica e Castelo Branco, Penafiel, Arouca, Académica, Lusitânia Lourosa e Anadia.

Clube nega despedimento ilícito

A SAD do Anadia não perdeu tempo a reagir e, igualmente através de um comunicado, negou que este tenha sido um despedimento ilícito. “A decisão relativa ao vínculo do atleta decorreu de uma avaliação interna efetuada pela equipa técnica, pelo diretor desportivo e pela administração. Essa avaliação teve em conta critérios técnicos e comportamentais, enquadrados nas exigências competitivas e profissionais que orientam o projeto desportivo do Anadia FC SAD”, pode ler-se.

Em termos de campeonato, o Anadia, agora treinado por Pedro Alegre, joga fora no domingo, 29 de novembro, com o Alpendorada, atual quarto classificado.

Pedro Neves