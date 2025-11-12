Anuário financeiro dos municípios destaca Mealhada pela boa gestão financeira

Os dados agora conhecidos colocam a Mealhada no conjunto das autarquias portuguesas com melhor eficiência financeira no que respeita às contas de 2024.

A Mealhada está em destaque no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo a 2024, pela sua boa gestão, sendo o 19.º município de média dimensão do país e conseguindo a melhor pontuação no universo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

Os dados deste Anuário, conhecidos na penúltima terça-feira, colocam a Mealhada no conjunto das autarquias portuguesas com melhor eficiência financeira no que respeita às contas de 2024, tendo conseguido, no conjunto de vários indicadores analisados, uma pontuação global de 1087 pontos, equivalente ao 19.º lugar entre todos os municípios de média dimensão do país, igualando a classificação obtida em 2022.

Olhando para o universo da Região de Coimbra, a Mealhada apresenta mesmo o melhor resultado em termos de municípios de média dimensão, sendo o 5.º melhor registo no distrito de Aveiro entre municípios com as mesmas caraterísticas populacionais.

Entre os vários indicadores analisados em termos de gestão financeira, a Mealhada consegue um importante 11.º lugar a nível nacional na lista de municípios com o maior equilíbrio orçamental, com 74,7%, figurando também entre os 100 municípios do país com melhor eficiência financeira.

Recorde-se que no exercício de 2024, a Câmara da Mealhada obteve a sua melhor execução orçamental dos últimos 15 anos, com uma taxa de 78% nas despesas de capital. Os números dão conta, também, de um investimento de cerca de 8 milhões de euros, sendo preciso recuar até ao exercício de 2008 para encontrar uma taxa acima deste valor.

“É com enorme satisfação que vemos consolidados os nossos esforços em matéria de gestão financeira da autarquia. Este resultado demonstra que temos seguido um caminho de rigor, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, conciliando a sustentabilidade financeira com o investimento no desenvolvimento do concelho e na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, reagiu António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

“A boa posição que alcançámos reflete o trabalho sério e empenhado da nossa equipa, técnicos e colaboradores, mas também o sentido de responsabilidade que norteia todas as nossas decisões”, completou.

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo a 2024 foi apresentado na manhã de terça-feira, 4 de novembro, no auditório da Ordem dos Contabilistas Certificados, no Porto. Trata-se da 21ª edição deste estudo que avalia a evolução económico-financeira das autarquias e dos respetivos grupos empresariais. O documento é da responsabilidade do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (CICF/IPCA), e conta com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e do Tribunal de Contas.