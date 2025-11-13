Bolo de mel e azeite

Ingredientes:
Açúcar em pó (para decorar)
1,5 dl de mel
1,5 dl de azeite
150 g de açúcar mascavado
3 ovos
1 laranja (raspa e sumo)
1 limão (raspa)
1 c. (chá) de canela
200 g de farinha sem fermento
1 c. (chá) bem cheia de fermento em pó
Preparação
Comece por desclarar os ovos. Bata as claras em castelo. Reserve.
Bata o açúcar com o mel e o azeite e as raspas (limão e laranja) durante alguns minutos, até obter uma mistura homogénea. Acrescente as gemas, uma a uma e vá batendo. Junte a canela, o sumo de meia laranja e, por último adicione, por partes, as claras em castelo e a farinha de trigo.
Verta o preparado para uma forma, devidamente untada com manteiga e polvilhada com farinha, leve ao forno a 180 ºC, durante aproximadamente 35/40 minutos.
Deixe arrefecer e decore com açúcar em pó (opcional).