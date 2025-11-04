GNR de Anadia identifica quatro homens por furto de cobre

Quatro homens, com idades compreendidas entre os 22 e 56 anos, foram identificados pela GNR de Anadia, no passado dia 31 de outubro, por alegado furto de cobre, no concelho.

“No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária desenvolvida naquele concelho, os militares da GNR abordaram um veículo, cujo condutor aparentava um comportamento suspeito, tendo verificado que este transportava uma grande quantidade de cobre, cuja proveniência não foi devidamente justificada”, revela nota do Comando Territorial de Aveiro da GNR.

Foi ainda, durante esta operação, “recolhida informação sobre diversos outros processos nos quais os indivíduos figuram como suspeitos pelo mesmo tipo de ilícito criminal, pelo que se procedeu à apreensão de 149 quilos de cobre em diversas bobines, como medida cautelar”, avança aquela força policial.

No decorrer da ação, foi também elaborado um auto de contraordenação por transporte de resíduos sem guia de transporte, ao condutor da viatura.

A GNR dá ainda nota de que os suspeitos foram identificados, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Anadia.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Anadia.