Inauguração da iluminação de Natal assinala início da quadra festiva em Anadia

Destaque para a pista de gelo natural, mercadinho de Natal, máquina de neve, túnel iluminado, casa do Pai Natal, mini aldeia de Natal, carrossel parisiense, comboio elétrico e muita animação diária.

A Magia de Natal está a chegar à “Aldeia do Rodolfo” em Anadia. A programação natalícia tem início esta hoje, sexta-feira, pelas 19h, com a inauguração da decoração e da iluminação de Natal nas ruas da cidade. O momento será precedido da projeção do videomapping “Ofereces-me luz?” na fachada do edifício da Câmara Municipal.

No sábado à tarde, pelas 15h30, tem lugar a chegada do Pai Natal, acompanhado por figuras do imaginário natalício e muita animação. A parada tem o seu início no Pavilhão Municipal de Anadia, percorrendo as principais artérias da cidade, terminando na Praça da Juventude.

Este ano, as atividades natalícias vão desenrolar-se no centro da cidade, designadamente na Praça da Juventude, espaço adjacente ao Parque Infantil e Praça do Município.

A programação vai decorrer de 29 de novembro a 4 de janeiro, com um vasto conjunto de eventos alusivos à época natalícia, nomeadamente uma Pista de gelo natural, Mercadinho de Natal, Máquina de neve, Túnel iluminado, Casa do Pai Natal, Mini aldeia de Natal, Carrossel parisiense, Comboio elétrico, animação diária, Galas de Natal, Passeio cicloturístico de Pais Natais e Concerto de Ano Novo.

A “Aldeia do Rodolfo” conta com o Mercadinho de Natal, onde os visitantes poderão adquirir artigos de artesanato, bem como algumas das delícias típicas da quadra natalícia bairradina, que funcionará num espaço adjacente à pista de gelo. No espaço da Casa do Pai Natal (Praça da Juventude) terão lugar espetáculos infantis e atuações das associações locais.