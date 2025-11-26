Jorge Almeida: “É outra casa para gerir, mas estou preparado”

Reeleito para a presidência da CIRA, Jorge Almeida assume mais um ciclo à frente da estrutura que une os 11 municípios da Região de Aveiro. Entre críticas ao limite de 100 km/h e à manutenção das portagens na A25, a defesa da saída da Águas do Centro Litoral e o entusiasmo com a candidatura do moliceiro à UNESCO, o autarca de Águeda agradece o voto de confiança dos seus pares, prometendo imprimir “uma nova velocidade” ao trabalho intermunicipal.
