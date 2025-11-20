Lasanha de Carne

Ingredientes:

500 g de massa de lasanha

700 g de carne moída (da sua preferência)

350 g de fiambre

350 g de queijo em fatias

50 ml de vinho tinto

Três colheres de azeite

1 pacote de queijo mozzarela

3 dentes de alho

1 cebola grande

2 folhas de louro

1 lata de tomate (em pedaços)

1 raminho de salsa

Sal, pimentão doce e pimenta moída na hora

Molho bechamel:

Sal, pimenta e noz moscada

4 colheres de sopa bem cheias de manteiga

4 colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo

1 lt de leite

Preparação:

Comece por preparar a carne: frite-a no azeite até ficar bem soltinha, depois acrescente a cebola e os alhos picados, as folhas de louro, o tomate, a salsa, o vinho e um pouquinho de água. Tempere com sal, pimenta moída na hora e uma colher de chá de pimentão doce. Tape e deixe cozinhar.

Prepare o molho bechamel: leve ao lume, num tacho, a manteiga, depois de derretida, junte a farinha e deixe cozer uns segundos e, por último, vá acrescentado o leite e mexendo sempre para não formar grumos. Tempere de sal, pimenta e noz moscada. Caso seja preciso, acrescente mais farinha. Reserve.

Coza ligeiramente as placas de lasanha.

Montagem: Disponha em camadas, primeiro a massa, a seguir a carne, as fatias de fiambre e queijo e regue com um pouco de bechamel. Repita a operação até acabarem os ingredientes. Por último, coloque o queijo mozzarela ralado por cima e leve ao forno 200 ºC até ficar cozinhada e douradinha.