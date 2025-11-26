O congresso “Viver com Demência: um olhar que cuida” reuniu na quinta-feira, dia 20, 250 participantes no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro. O encontro foi promovido em parceria, entre as Santas Casas da Misericórdia de Oliveira do Bairro e Vagos, responsáveis respetivamente pelos projetos Centro Rainha D. Leonor e Memorizar, dedicados a pessoas com demência e aos seus cuidadores.
O. Bairro: Congresso reúne especialistas e relança alerta nacional para apoios nas Demências
