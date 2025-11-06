Rolinhos de peru recheados

Ingredientes:
Palitos
4 bifes fininhos de peru
1 limão
2 dentes de alho
Pimenta em grão e sal q.b.
2 ovos
Farinha q.b.
Panko ou pão ralado
4 fatias de fiambre
4 fatias de queijo
8 tâmaras descaroçadas
Preparação:
Tempere os bifes com o alho bem picadinho, sal, pimenta moída na hora e sumo de limão. Reserve por alguns minutos para ganhar sabor.
Estenda os bifes e recheei-os com uma fatia de fiambre, outra de queijo e duas tâmaras. Feche-os com um ou dois palitos. De seguida, passe-os pela farinha, depois pelo ovo batido e, por último, pelo panko (pão ralado grosso). Frite-os em abundante óleo quente.
Acompanhe com salada e batatas fritas.