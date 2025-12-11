Câmara da Mealhada adjudica obras de 2,5 milhões em Barcouço e Pampilhosa

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo municipal, realizada na terça-feira, a adjudicação da Requalificação da Pampilhosa Baixa – Fase 1 e a Requalificação da Zona Central de Barcouço, para um investimento total de 2,5 milhões de euros (+ IVA).

A empreitada na Pampilhosa Baixa foi adjudicada por 1.349.986,43 euros (+ IVA) à empresa M.Bonito – Engenharia e Construção, Unipesssoal, Lda. Esta é a primeira de três fases para a requalificar a zona da Pampilhosa Baixa, tendo um prazo de execução de 365 dias. A empreitada visa a requalificação urbana do espaço público, nas suas várias vertentes, quer ao nível dos trajetos motorizados e pedonais, quer como espaço de convívio e fruição, promovendo a circulação pedonal, a criação de espaços seguros para todo o tipo de mobilidade e paralelamente, melhorar as condições de circulação motorizada e de estacionamento de veículos.

Para a requalificação em Barcouço, foi adjudicada a empreitada à mesma empresa, pelo valor de 1.048.224,95 euros (+ IVA). Igualmente com o prazo de execução de um ano, a obra visa a beneficiação do espaço público, tanto a nível de circulação como na formalização de espaços de convívio. A área de intervenção abrange a zona central de Barcouço, num total aproximado de 10.417 m2.

Apoios a associações culturais e recreativas

Na mesma reunião, foram aprovados os apoios financeiros para as associações culturais e recreativas do concelho, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo do Município.

De acordo com a proposta votada por unanimidade, foram distribuídos 81.120 euros por 43 associações de um universo total de 46 associações candidatas (três ainda em processo de validação decorrente da entrega de documentos legalmente obrigatórios). Os valores vão dos 469,90 euros, atribuídos à Associação Recreativa e Cultural de Várzeas, até aos 6.905,90 euros para o GEDEPA.