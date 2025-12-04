Horóscopo – Semana 49 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os seus sentimentos e amar sem receios. Saúde: Estará em boa forma. Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento ao seu chefe. Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36. Pensamento positivo: Ponho os meus planos em prática sem desistir com os obstáculos.

Touro

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se isolar para fazer uma análise à sua relação. Oiça o seu coração… descubra dentro de si o caminho para a felicidade. Saúde: Tendência para se sentir sem energia. Dinheiro: O seu rendimento poderá não ser tão bom quanto deseja. Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10. Pensamento positivo: A voz do meu coração ensina-me o caminho que devo seguir.

Gémeos

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de terceiros. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Poderá sentir-se debilitado. Dinheiro: Procure não desistir dos seus objetivos. Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7.Pensamento positivo: Sei reconhecer as amizades sinceras e retribuo com o mesmo afeto.

Caranguejo

Carta Dominante: O 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Anda muito nervoso, o que poderá provocar algumas discussões com os seus familiares mais chegados. Reúna a sua família com o propósito de falarem sobre os problemas que vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á muito bem física e espiritualmente. Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis. Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22. Pensamento positivo: Tenho a prudência necessária nos passos que dou.

Leão

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha em prática os sonhos e as fantasias que tem tido. Saúde: Faça exercício físico de forma mais regular. Dinheiro: Poderá receber uma boa notícia a nível profissional. Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3. Pensamento positivo: Estou confiante em relação aos meus sonhos, sei que tenho o poder de os tornar reais!

Virgem

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Seja mais atencioso para não criar mal-entendidos com o seu par. Saúde: Proteja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida financeira. Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22. Pensamento positivo: Escolho com o coração, e sei que faço as escolhas certas.

Balança

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao seu parceiro. Invista naqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde: Cuide do seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento a novidades no seu local de trabalho. Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17. Pensamento positivo: Tenho energia e espírito de iniciativa para realizar os meus projetos.

Escorpião

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O egoísmo é uma característica que deve moderar. Combata a sua fraqueza e reforce as suas virtudes. Saúde: Procure com maior frequência o seu dentista.

Dinheiro: Tente conter-se mais nos seus gastos. Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49. Pensamento positivo: Construo o meu sucesso passo a passo, para que ele seja seguro e duradouro.

Sagitário

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero com a sua cara-metade. Fale sobre o que é necessário resolver. Saúde: Momento indicado para fazer a introspeção de que tanto necessita.

Dinheiro: Altura em que terá maior lucidez sob o ponto de vista financeiro, aproveite para pôr as suas contas em ordem. Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1. Pensamento positivo: Sou leal aos outros e a mim mesmo.

Capricórnio

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Não deixe que a sua teimosia deixe marcas numa amizade. Saúde: O seu bem-estar depende da forma como encara os problemas. Dinheiro: O seu desempenho profissional e agilidade poderão ser postos à prova. Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23. Pensamento positivo: Cultivo diariamente a harmonia na minha vida.

Aquário

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Respeite os sentimentos do seu par, não seja narcisista. Procure desenvolver sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em seu redor alegria e bem-estar! Saúde: Uma ligeira dor de cabeça poderá afetar o seu dia.

Dinheiro: Estabeleça as prioridades a que deseja dar seguimento.Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46. Pensamento positivo: Sigo o meu caminho rumo ao sucesso!

Peixes

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Evite conflitos familiares, procure acalmar alguma situação delicada. Procure ter uma vida de paz e amor. Saúde: Ao jantar opte por comer sopa. Dinheiro: Vá trabalhar com a cabeça limpa e deixe as preocupações de parte.

Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70. Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança, o que passou, passou!

