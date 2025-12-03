Jogo Fermentelos – Pampilhosa não chega ao fim por alegados insultos racistas

O treinador do FC Pampilhosa afirma que foi expulso por se insurgir contra um adepto que proferiu insultos racistas contra um jogador da sua equipa. A direção do SC Fermentelos considera que não se deverá fazer o aproveitamento de um assunto “tão sério e grave como o racismo – utilizando-o como estratégia anti-desportiva – por quem pretende vencer jogos fora das quatro linhas”.

A 13.ª jornada do Campeonato SABSEG ficou envolta em polémica. O jogo Fermentelos – Pampilhosa apenas durou 65 minutos, registando-se, na altura, uma igualdade a um golo. O treinador do FC Pampilhosa afirma (em comunicado na rede social Facebook) que foi expulso por se insurgir contra um adepto “que proferiu insultos racistas (pela segunda vez no encontro e com o conhecimento das autoridades)” contra um jogador da sua equipa.

Pedro Moniz diz ter recebido ordem de saída do recinto de jogo “após solicitar que o meu capitão de equipa chamasse o árbitro do encontro para lhe dar conta do ocorrido e presenciado por todos os elementos do banco de suplentes”. Aquando da sua saída, voltou, diz, a insurgir-se “contra o referido adepto porque continuou vergonhosamente a provocar o meu jogador com insultos racistas”, negando em algum momento ter-se envolvido com adeptos do FC Pampilhosa ou outros.

O árbitro parou o jogo, a GNR pediu reforços, mas a equipa do Pampilhosa recolheu ao balneário. Após a chegada do reforço policial, o árbitro tentou recomeçar o jogo, mas o Pampilhosa recusou-se.

Também a direção do SC Fermentelos emitiu um comunicado, começando desde logo por repudiar “de forma veemente todos os comportamentos de caráter racista”. Porém, tais queixas de uma eventual ofensa desse cariz, “perpetrada, alegadamente, por um adepto afeto ao clube da casa, carecem da devida confirmação”.

O SC Fermentelos avança que aceitará a decisão resultante do relatório do árbitro, bem como do parecer das autoridades competentes destacadas para este jogo, “embora considere que a única decisão possível – à luz dos regulamentos – resultará inexoravelmente na atribuição dos três pontos ao SC Fermentelos”.

A direção do clube fermentelense reforça que não se deverá fazer o aproveitamento de um assunto “tão sério e grave como o racismo – utilizando-o como estratégia anti-desportiva – por quem pretende vencer jogos fora das quatro linhas”, esperando que as instâncias competentes da Associação de Futebol de Aveiro tomem “a decisão acertada”.