Assine já
Redação

jb@jb.pt

26 de Dezembro de 2025 16:45

Cultura // Sociedade // Vagos   Exclusivo

“Vagos, um Retrato de Progresso” faz o balanço de 12 anos de governação municipal

Livro assume-se como um exercício de prestação de contas e de memória coletiva sobre um ciclo político de 12 anos, maioritariamente liderado por Silvério Regalado e concluído por João Paulo Sousa, assente na continuidade de um percurso iniciado em mandatos anteriores.

O Espaço Museológico da Praia da Vagueira recebeu, a 19 de dezembro, a apresentação do livro “Vagos, um Retrato de Progresso”, uma obra que faz o balanço da ação dos executivos municipais vaguenses entre 2013 e 2025.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

balanço , governação , livro , município , silvério regalado , Vagos