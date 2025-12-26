O Espaço Museológico da Praia da Vagueira recebeu, a 19 de dezembro, a apresentação do livro “Vagos, um Retrato de Progresso”, uma obra que faz o balanço da ação dos executivos municipais vaguenses entre 2013 e 2025.
“Vagos, um Retrato de Progresso” faz o balanço de 12 anos de governação municipal
Livro assume-se como um exercício de prestação de contas e de memória coletiva sobre um ciclo político de 12 anos, maioritariamente liderado por Silvério Regalado e concluído por João Paulo Sousa, assente na continuidade de um percurso iniciado em mandatos anteriores.