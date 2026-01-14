Centro de Saúde de Cantanhede em instalações provisórias

A reabilitação do Centro de Saúde de Cantanhede representa um investimento de 1,743 milhões de euros e tem um prazo de execução de 540 dias consecutivos.

As obras de reabilitação do Centro de Saúde de Cantanhede vão ser iniciadas dentro de dias, pelo que os seus serviços vão funcionar temporariamente em instalações provisórias, nomeadamente nos contentores devidamente equipados localizados numa área adjacente.

A mudança começou a ser realizada no dia 8 de janeiro e poderá demorar alguns dias, admitindo-se a possibilidade de, durante o processo, ocorrerem eventuais constrangimentos no atendimento, situação para a qual o Centro de Saúde e a Câmara Municipal, esta na qualidade de entidade promotora da empreitada, estão a apelar à compreensão dos utentes.

Várias requalificações

Esta intervenção insere-se num plano alargado de requalificação das unidades de saúde do concelho que a autarquia está a promover na sequência das competências que assumiu neste setor que antes estava na esfera da Administração Central. Para além do Centro de Saúde de Cantanhede, a Câmara Municipal já contratualizou o financiamento de mais oito empreitadas, designadamente a de construção da nova Unidade de Saúde Familiar de Covões, já iniciada, e as de requalificação das Unidades de Saúde Familiar de Febres, Cadima, Tocha e Ançã.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, “estes investimentos, todos apoiados no âmbito do PRR, representarão um apreciável salto qualitativo nas condições de prestação de cuidados de saúde primários no concelho”.

A este propósito, a autarca elogia o trabalho realizado pela Divisão de Estudos e Projetos da autarquia, que desenvolveu atempadamente os projetos, e também à equipa responsável pela elaboração das candidaturas, no âmbito do Departamento Administrativo e Financeiro.

Obras no Centro de Saúde de Cantanhede

Quanto à empreitada de reabilitação do Centro de Saúde de Cantanhede, esta não contempla alterações funcionais no interior do edifício, prevendo, contudo, um conjunto significativo de trabalhos de beneficiação e reabilitação, incluindo intervenções nas fachadas exteriores.

A melhoria da eficiência energética é um dos objetivos de uma intervenção que contempla a instalação de um sistema solar fotovoltaico para produção de eletricidade destinada ao autoconsumo, não esquecendo a substituição integral das luminárias por tecnologia LED. Além disso, no parque de estacionamento, serão instalados carregadores para veículos elétricos.

O projeto contempla ainda a substituição do sistema AVAC, com a implementação de novas soluções de aquecimento, ventilação e ar condicionado, garantindo níveis elevados de conforto térmico, qualidade do ar interior e eficiência energética, em conformidade com a legislação aplicável.

No exterior, a intervenção inclui a requalificação da área de estacionamento, com a criação de lugares destinados a pessoas com mobilidade reduzida e a motociclos, bem como a melhoria das zonas verdes existentes.