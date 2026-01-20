Cineteatro Messias moderniza-se com sistema de projeção de última geração

O investimento, superior a 40 mil euros, permitiu substituir os equipamentos de projeção anteriores por um sistema digital de padrão internacional DCI, alinhando o Cineteatro Messias, na Mealhada, com as melhores práticas tecnológicas do setor cinematográfico contemporâneo.

O Cineteatro Municipal Messias acaba de dar um passo decisivo na sua modernização tecnológica, reforçando a sua posição no circuito nacional de salas de espetáculo e cinema. Encontra-se já em pleno funcionamento um novo sistema de projeção digital de última geração, resultado da aprovação da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da medida “Digitalização de Equipamentos Culturais”.

Este investimento, superior a 40 mil euros, permitiu substituir os equipamentos de projeção anteriores por um sistema digital de padrão internacional DCI – Digital Cinema Initiatives, alinhando o Cineteatro Messias com as melhores práticas tecnológicas do setor cinematográfico contemporâneo.

O novo sistema integra projeção laser de alta definição, que assegura uma qualidade de imagem superior, aliada a uma maior eficiência energética, e um servidor digital de conteúdos.

Graças a esta atualização, o Cineteatro Messias está agora plenamente capacitado para exibir filmes em estreia nacional, oferecendo ao público uma experiência visual comparável à das mais avançadas salas de cinema do país.

O projeto, financiado a 100% pelo PRR, integrou ainda a formação técnica dos colaboradores.

A estreia pública do novo sistema de projeção teve lugar no passado fim de semana, com a exibição do filme Avatar: Fogo e Cinzas.

Novas oportunidades

Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada com o pelouro da Cultura, sublinha que esta modernização representa “um momento determinante no posicionamento do Cineteatro Messias enquanto sala de referência no panorama cultural regional e nacional”.

“A aposta num sistema de projeção digital de última geração melhora de forma muito significativa as condições técnicas da sala, melhorias essenciais para a captação de novos públicos, em particular dos mais jovens, e para a fidelização dos espectadores habituais.”

A autarca destaca ainda o impacto direto no cinema, apontando que “este investimento abre novas oportunidades muito relevantes para a programação cinematográfica, permitindo acolher mais conteúdos e diversificar a oferta, com total garantia de qualidade técnica. O cinema ganha um novo fôlego e o público passa a ter acesso, localmente, a uma experiência equiparável à dos melhores cinemas do país”, completou.