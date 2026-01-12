Assine já
Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

12 de Janeiro de 2026 16:34

Oiã // Oliveira do Bairro   Exclusivo

Diocese alerta para celebrações “não válidas” em Oiã mas Francisco Marques fala em perseguição

A Diocese de Aveiro emitiu um comunicado, onde alerta fiéis para celebrações religiosas consideradas “não válidas” em Oiã, envolvendo Francisco Marques, que se tornou publicamente conhecido pela sua proximidade ao Papa Francisco.
Francisco Marques fala em perseguição, invoca a liberdade de culto e anuncia uma ação judicial. “Isto é um ataque pessoal, depois de uma denúncia que fiz de abusos sexuais” envolvendo sacerdotes de Aveiro, alega Francisco Marques.

A Diocese de Aveiro emitiu, esta segunda-feira, um comunicado onde alerta os fiéis para a realização de celebrações religiosas não reconhecidas pela Igreja Católica, envolvendo Francisco Marques, residente em Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, que no passado ficou publicamente conhecido pela ligação ao Papa Francisco. A diocese foi informada de que Francisco Marques teria recebido a ordenação sacerdote e estaria a celebrar a Eucaristia numa casa particular da sua terra natal, Oiã.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

Francisco Marques , igreja católica , Oiã , Oliveira do Bairro , papa francisco , prelatura Santos Pedro e Paulo , religião