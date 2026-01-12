A Diocese de Aveiro emitiu, esta segunda-feira, um comunicado onde alerta os fiéis para a realização de celebrações religiosas não reconhecidas pela Igreja Católica, envolvendo Francisco Marques, residente em Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, que no passado ficou publicamente conhecido pela ligação ao Papa Francisco. A diocese foi informada de que Francisco Marques teria recebido a ordenação sacerdote e estaria a celebrar a Eucaristia numa casa particular da sua terra natal, Oiã.
Diocese alerta para celebrações “não válidas” em Oiã mas Francisco Marques fala em perseguição
Francisco Marques fala em perseguição, invoca a liberdade de culto e anuncia uma ação judicial. “Isto é um ataque pessoal, depois de uma denúncia que fiz de abusos sexuais” envolvendo sacerdotes de Aveiro, alega Francisco Marques.