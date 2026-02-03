Homem de 32 anos detido por abuso sexual de criança em Vagos

Abusos terão ocorrido durante dois meses, no verão de 2025.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve um homem suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança com 13 anos, numa das freguesias do concelho de Vagos.

Segundo a PJ, “os factos criminosos chegaram ao conhecimento das autoridades através de uma familiar da menor que vive fora do círculo mais próximo”.

Na nota enviada à comunicação social, aquela força policial avança que “para concretizar as práticas sexuais a que sujeitava a vítima, o suspeito aproveitou-se da proximidade e confiança que mantinha com os seus pais e, em momentos em que conseguia estar a sós com criança, concretizava os abusos sexuais”.

Os indícios colhidos até ao momento pela investigação, apontam no sentido de estes terem ocorrido durante cerca de dois meses, no passado verão de 2025.

O detido, de 32 anos, será presente às autoridades judiciárias competentes da Comarca de Aveiro, para lhe serem aplicadas as devidas medidas de coação.