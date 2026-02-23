Oliveira do Bairro: Seis mil euros do Concerto Solidário serão aplicados em telhas

O concerto solidário promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro para apoiar as vítimas da tempestade Kristin permitiu angariar cerca de seis mil euros, valor que será aplicado na aquisição de telhas destinadas à recuperação de habitações afetadas na região de Leiria.

O espetáculo realizou-se no dia 19 de fevereiro, no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, e contou com a atuação de José Cid, Meninos da Sacristia, Salomão e Bárbara Oliveira.

De salientar que os bilhetes esgotaram em poucos dias, o que demonstra bem a manifestação solidária.

Durante cerca de duas horas e meia, os artistas deram ao público o que tinham de melhor, proporcionando momentos de elevada nota artística, sempre com a solidariedade bem presente nas suas intervenções. O veterano José Cid chegou mesmo a promover uma recolha de donativos junto do público presente.

O concerto terminou em apoteose, com todos os artistas em palco, num momento de celebração e enorme simbolismo, que mereceu um justo e forte aplauso das mais de 400 pessoas que encheram o QA.

No final, Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, não poderia estar mais feliz. “Mais do que um extraordinário espetáculo musical, acabámos de assistir a uma enorme demonstração de solidariedade, de força e de esperança, para com aqueles que perderam tudo ou quase tudo na tempestade Kristin”.

Luís Rabaça, vereador da Cultura, recordou que a iniciativa foi “planeada e divulgada em cerca de 48 horas”, deixando um “profundo agradecimento aos artistas, aos serviços técnicos e assistentes de sala do Quartel das Artes e a todos os que colaboraram de forma gratuita neste grande evento solidário, assim como às pessoas que compraram todos os bilhetes disponíveis e lotaram o auditório do QA”.

A tempestade Kristin atingiu Portugal na madrugada de 28 de janeiro, provocando danos significativos em habitações, infraestruturas e rede elétrica, bem como várias vítimas mortais. Os distritos de Leiria, Coimbra e Santarém estiveram entre os mais afetados.