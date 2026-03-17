Aldeia do Boco recebe ação “Levadas limpas, aldeia feliz!”

Para além da limpeza das levadas, será igualmente realizada a monitorização da planta invasora erva‑das‑pampas, identificada e ocultada no passado ao longo do percurso.

A aldeia do Boco volta a acolher, no próximo dia 21 de março, a iniciativa comunitária “Levadas Limpas, Aldeia Feliz!”, uma ação dedicada à valorização ambiental do Vale do Boco. A atividade é aberta a toda a população e terá início às 9h, com ponto de encontro no Parque de Merendas dos Lavadouros.

Promovida pela Associação Pro.Boco, no âmbito do Plano de Valorização da Aldeia do Boco, da rede Aldeias de Portugal, a iniciativa tem como principal objetivo a limpeza das levadas, estruturas tradicionais que desempenham um papel fundamental na condução da água, na preservação da paisagem rural e na memória coletiva da comunidade local. Esta ação representa também um momento de convívio e entreajuda, reforçando o sentimento de pertença entre habitantes, associações e visitantes.

Monitorização da erva‑das‑pampas reforça compromisso ambiental

Para além da limpeza das levadas, será igualmente realizada a monitorização da planta invasora erva‑das‑pampas, identificada e ocultada no passado ao longo do percurso. O controlo desta espécie é essencial para a proteção da biodiversidade e para a manutenção do equilíbrio ecológico do Vale do Boco.

A atividade é gratuita e não carece de inscrição prévia. Todos os participantes são convidados a trazer consigo enxadas, pás, ancinhos ou forquilhas, bem como boa disposição e vontade de ajudar.

Esta iniciativa conta com a colaboração da Junta de Freguesia de Soza, do Município de Vagos e da GAL Aveiro Sul, que têm vindo a trabalhar em conjunto na promoção e valorização do território.

Um gesto que faz a diferença

A limpeza das levadas e a proteção contra espécies invasoras constituem passos importantes na preservação de um património que é de todos.

A participação da comunidade é, por isso, determinante para assegurar que estas práticas se mantenham ao longo das gerações.

A Associação Pro.Boco e o Município de Vagos convidam toda a população a participar e a contribuir para um ambiente mais saudável e sustentável da Aldeia do Boco.