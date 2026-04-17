Cantanhede promove cultura com sessão sobre São Carlos

O formato informal da sessão convida à descoberta de episódios, curiosidades e momentos marcantes da longa história do Teatro Nacional de São Carlos.

Cantanhede recebe, este sábado, dia 18 de abril, uma conversa-conferência intitulada “Recordar São Carlos – História e curiosidades do Teatro de Ópera de Portugal”, pelas 16h, no auditório da Biblioteca Municipal da cidade.

A iniciativa, conduzida por Jorge Rodrigues, do Teatro Nacional de São Carlos, tem como objetivo promover o conhecimento e o interesse pela ópera, uma arte muitas vezes considerada inacessível para o público geral.

Inserida no programa “Recordar São Carlos”, esta conferência traz um formato informal que visa divulgar episódios marcantes, curiosidades e a história do Teatro Nacional de São Carlos, uma instituição cultural de grande relevância em Portugal, fundada em 1793.

A conversa pretende também desmistificar conceitos errados sobre o género operático, tornando-o mais acessível e atrativo para diferentes faixas etárias.

Jorge Rodrigues, com mais de quarenta anos de ligação ao Teatro Nacional de São Carlos, é uma figura amplamente reconhecida na área. Com uma vasta experiência que inclui funções de encenador, colaborador de renome e divulgador radiofónico, o especialista abordará temas ligados aos bastidores da produção operática, levando o público a uma viagem pedagógica e lúdica pelos momentos mais marcantes do teatro.

A iniciativa destina-se a grupos de teatro, escolas de música e entusiastas da cultura, oferecendo uma oportunidade de aprofundar o conhecimento nesta arte, facilitando uma maior aproximação ao mundo da ópera.