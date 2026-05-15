Mealhada reforça sentimento de pertença no Dia do Município

Um dos instantes mais marcantes aconteceu já na reta final da sessão, quando o presidente da Câmara, António Jorge Franco, foi convidado a subir ao palco e a “segurar as pontas” de uma fita verde — cor associada ao Município —, que se estendeu a cada chefe de divisão/setor, sendo cada um desafiado a definir, numa palavra, o que “Mealhada é”.

Mealhada assinalou, na manhã de Quinta-Feira da Ascensão, o Dia do Município com uma sessão solene no Cineteatro Messias, marcada pela evocação da identidade local, pela valorização das tradições ligadas a este dia e pelo reconhecimento do papel dos trabalhadores municipais no desenvolvimento do concelho.

Ao longo da cerimónia, a ligação à identidade mealhadense esteve sempre presente, num programa que cruzou momentos institucionais, culturais e simbólicos. Um dos instantes mais marcantes aconteceu já na reta final da sessão, quando o presidente da Câmara, António Jorge Franco, foi convidado a subir ao palco e a “segurar as pontas” de uma fita verde — cor associada ao Município —, que se estendeu a cada chefe de divisão/setor, sendo cada um desafiado a definir, numa palavra, o que “Mealhada é”.

A componente cultural também ganhou destaque e emoção com a atuação da fadista lusense Gabriela Castro Almeida, encerrando a cerimónia com a energia e irreverência dos alunos da escola Dance With Heart.

A memória coletiva e as tradições locais tiveram igualmente espaço nesta celebração, através da exibição de documentários, um deles dedicado à Romaria da Ascensão. Os testemunhos vivos, complementados com fotografias e vídeos antigos ajudaram a revisitar a forma como esta tradição era vivida no passado, sublinhando a importância de preservar costumes profundamente enraizados na comunidade mealhadense.

A sessão incluiu ainda a homenagem aos trabalhadores municipais que completam, este ano, 25 anos de serviço.

Momento de identidade coletiva e de reflexão

Na sua intervenção, o presidente da Câmara, António Jorge Franco, destacou o Dia do Município como “um momento de identidade coletiva e de reflexão sobre o caminho que temos vindo a construir enquanto comunidade”, sublinhando a importância da Quinta-feira da Ascensão enquanto expressão das tradições, do convívio e do forte sentimento de pertença que caracteriza o concelho.

O autarca evidenciou, ainda, a evolução da Mealhada, afirmando que o concelho é hoje “mais competitivo, sustentável, mais dinâmico e preparado para o futuro”, com melhorias ao nível da eficiência financeira, sustentabilidade ambiental, comunicação com os cidadãos, dinâmica cultural e atratividade turística. Sublinhou igualmente o papel dos trabalhadores municipais, homenageados pelos seus 25 anos de serviço, destacando o seu contributo para “um serviço público mais próximo, mais humano e mais eficiente”.

O presidente da Assembleia Municipal, Carlos Cabral, sublinhou a relevância da homenagem aos trabalhadores municipais, sublinhando o seu papel essencial no funcionamento da autarquia. Referiu que, apesar do dinamismo dos órgãos autárquicos, é o trabalho diário dos funcionários que permite concretizar a ação pública junto das populações.

“Mealhada é um território que sabe valorizar os seus recursos e o seu património”

Também marcou presença a presidente da CIM – Região Metropolitana de Coimbra, Helena Teodósio, que enalteceu o percurso do executivo municipal, considerando que tem deixado “uma marca clara no desenvolvimento do concelho”, contribuindo para a sua modernização, valorização do território e melhoria da qualidade de vida das populações.

Sublinhou que a Mealhada se afirma como um território que sabe valorizar os seus recursos, identidade e património, destacando o trabalho desenvolvido na área do turismo, com ativos diferenciadores como a Mata Nacional do Bussaco, o património associado às Invasões Francesas, a riqueza cultural e a gastronomia, com o leitão como símbolo maior.

Destacou a reabilitação do Chalet Suisso, considerando-a uma intervenção relevante para a valorização do património local e da identidade histórica do concelho, bem como a aposta na requalificação urbana, no dinamismo económico, na promoção cultural e na atração de investimento, enquanto expressão de uma visão estratégica para o futuro.

Já no final do seu discurso, Helena Teodósio reforçou a importância da cooperação institucional, sublinhando o papel da Mealhada no contexto da Região de Coimbra e a necessidade de continuar a trabalhar em rede para promover a coesão territorial, o desenvolvimento económico e a melhoria da qualidade de vida.

Comemorações continuam

As comemorações do Dia do Município integram-se no programa mais alargado das Festividades da Ascensão, que mobilizam, ao longo de vários dias, a comunidade e valorizam as tradições locais.

No próximo domingo, dia 17 de maio, às 16h, realiza-se o cortejo etnográfico “Tradições das Nossas Gentes”, envolvendo a população dos vários lugares da freguesia, com carros alegóricos, grupos musicais e folclore.

Neste fim de semana, as celebrações incluem, no sábado à noite, um jantar de petiscos e um baile à antiga, bem como uma feira que decorre no sábado e domingo de manhã.

Destaque também para a exposição “Ascensão – Peças de Tradição – Lenços e Xailes”, da autoria de Michael Lourenço, patente no Posto de Turismo Luso-Bussaco até 31 de maio.