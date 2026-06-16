Voleibol: Frei Gil celebra título das Cadetes no Torneio AVP

O Frei Gil Voleibol Clube viveu um fim de semana bastante positivo. A equipa de Cadetes femininas esteve em destaque ao sagrar-se campeã do 84.º Torneio de Aniversário da Associação de Voleibol do Porto, competindo no escalão superior de Juvenis femininas. Depois de vencer o Colégio João Paulo II por 3-1, na meia-final, a formação bairradina superiorizou-se ao CD Póvoa na final, por 3-2, conquistando o lugar mais alto do pódio.

“Este triunfo representa o reconhecimento do trabalho, dedicação e compromisso das atletas e da respetiva equipa técnica, que continuam a afirmar o nome do Frei Gil Voleibol Clube dentro e fora da região”, refere o clube.

Também a equipa de Iniciadas esteve em evidência. Apesar da derrota frente ao Leixões SC, por 1-3, conseguiu garantir a permanência na 1.ª Divisão do Campeonato Nacional. Fica assim garantido que o Frei Gil terá uma equipa no Campeonato Nacional de Cadetes na época 2026/2027.

O Frei Gil Voleibol Clube aproveita a oportunidade para agradecer o apoio dos pais, simpatizantes, Município de Oliveira do Bairro e do patrocinador oficial ABTF – Betão, “parceiros fundamentais num projeto que continua a promover o desporto, a formação e o voleibol feminino no concelho”.