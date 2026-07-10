Isac Cruz (CAOB) convocado para o Campeonato da Europa Sub-18

O velocista juvenil do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB) vai representar Portugal na estafeta 4x100m, no Europeu desta categoria, que se realiza em Rieti (Itália), entre 16 e 19 de julho.

Já com vários pódios em campeonatos nacionais acumulados nos últimos 3 anos, o último dos quais no penúltimo fim de semana, em Beja, Isac chega agora ao nível de Seleção Nacional.

É já o sétimo atleta formado no CAOB chamado a representar Portugal, desde 2017, ano em que foi iniciado este projeto desportivo, em Oliveira do Bairro:

2018: Omar Elkhatib (velocidade)

2019: Marcelo Reis (lançamentos)

2022: Beatriz Azevedo (resistência)

2023: João Pedro Santos (resistência)

2023: Lara Pinto (velocidade)

2025: Duarte Vilas Boas (resistência)

2026: Isac Cruz (velocidade)