Mamarrosa recuou no tempo com 1.ª edição do Encontro e Exposição de Motas de Época

Fotos: Fernando Gapo

No último domingo, dia 26 de julho, a vila da Mamarrosa recuou no tempo para receber a 1.ª edição do Encontro e Exposição de Motas de Época, transformando-se num verdadeiro museu rolante dedicado à história das duas rodas.

Ao longo do dia, visitantes e colecionadores puderam admirar modelos raros e únicos que marcaram a evolução da introdução do motor na bicicleta, no início do século XX. Entre os exemplares em destaque estiveram a La Cyclette de 1922, a rara Zündapp Z28 de 1928, uma Alcyonette de 1922 e a mota mais antiga presente no evento, uma Motobécane B1 de tração por correia, de 1920. A exposição reuniu ainda diversos modelos das décadas de 30, 40, 50 e 60.

A organização esteve a cargo do Grupo Relíquias da Bairrada, que faz um balanço muito positivo desta primeira edição.

O evento reuniu 40 exemplares, trazidos por colecionadores de norte a sul do país, que compreenderam e valorizaram, desde o primeiro momento, o conceito diferenciador da iniciativa.

O objetivo passou por criar um evento exclusivamente dedicado a motas de época de baixa cilindrada, até 200 cc, e produzidas até à década de 1960, valorizando um património histórico muitas vezes menos representado neste tipo de encontros.

Já a pensar na edição de 2027, a organização confirma que manterá a mesma identidade, continuando a apostar num evento dedicado a motas até 200 cc e anteriores à década de 60, defendendo um conceito diferenciador e focado na preservação da história do motociclismo e da evolução da bicicleta motorizada.

A primeira edição ficou marcada pelo sucesso da organização, pela qualidade dos exemplares presentes e pelo entusiasmo dos participantes, deixando excelentes perspetivas para o futuro deste evento na vila da Mamarrosa.