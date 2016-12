Instituto Profissional da Bairrada vence Prémio SIC Esperança

A Fundação Comendador Almeida Roque – Instituto Profissional da Bairrada (IPB) – foi a instituição vencedora da 7.ª edição Prémio SIC Esperança – Rock in Rio Escola Solar, com o projeto “GEAS – Gestão Eficiente de Águas Sanitárias”.

Assentes nos critérios explícitos no regulamento do prémio, a equipa da SIC Esperança foi a responsável pela escolha do vencedor, entre 200 projetos, reunindo unanimidade na atribuição do primeiro prémio ao IPB.

O projeto – “GEAS – Gestão Eficiente de Águas Sanitárias” – consiste no desenvolvimento de um kit universal, de controlo totalmente mecânico, que tem como objetivo reaproveitar a água do duche para as descargas do autoclismo, reduzindo o desperdício de água. Cada vez que se toma banho, existe um período de espera até que a água atinja a temperatura ideal e, durante esse tempo, estima-se que são desperdiçados em média 10 litros de água.

Para o diretor do Instituto Profissional da Bairrada, Nuno Santos, o prémio alcançado é sinónimo da qualidade e da exigência que têm caraterizado estes três anos de existência do IPB. Um prémio que se junta a outros que têm sido conquistados pelas equipas de alunos e professores e que têm tornado o Instituto Profissional da Bairrada numa referência do ensino profissional a nível nacional.

Sobre o prémio da SIC Esperança, Nuno Santos explica que o concurso foi, desde logo, abraçado pela equipa de alunos e professores e que a ideia vencedora é o materializar de uma simples inovação tecnológica, que pretende diminuir a fatura mensal da conta de água nos agregados familiares mais numerosos do concelho de Oliveira do Bairro, contribuindo para a preservação de um bem essencial à vida, a água.

O diretor do IPB acrescenta ainda que o kit, que vai ser montado, não necessita de energia elétrica e já foi testado em alguns agregados familiares e que isso mesmo foi dado a conhecer no processo de candidatura.

Este responsável acrescenta que “a Fundação Comendador Almeida Roque se propõe instalar 20 Kits de poupança em 20 agregados numerosos do concelho de Oliveira do Bairro, aliviando esta despesa e contribuindo simultaneamente para a preservação de um bem essencial à vida, a água”.

A verba para o financiamento do prémio foi gerada através da venda de eletricidade, produzida por painéis solares instalados pelo país, na sequência da 1.ª edição do Projeto Escola Solar do Rock in Rio.

Prémios

A completar três anos de existência, o IPB já tem no seu curriculum a conquista de diversos prémios, nomeadamente o 1.º lugar no Dia do Ensino Profissional, na categoria do Rally das Qualificações, uma iniciativa promovida pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional; o 1.º lugar no concurso de ideias de Negócio START XS, promovido pela Incubadora de Empresas da Região de Aveiro; os terceiros lugares no concurso Micro Rato, da Universidade de Aveiro e no Concurso Regional de Ideias de Negócio nas Escolas, promovido pela CCDRC. O IPB surge também entre as 100 melhores escolas classificadas na final do Prémio Ilídio Pinho – Ciência na Escola. IPB recebeu em novembro, o Prémio de Mérito Escolar, do Jornal da Bairrada e agora vence o prémio SIC Esperança.