Miguel Roque é candidato do PSD à Câmara de Águeda

Miguel Roque Bouça é o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Águeda nas autárquicas de 2017. A candidatura vai ser apresentada, em conferência de imprensa, esta segunda-feira, às 18h30, pela Comissão Política da Secção do PSD de Águeda que, entretanto, já confirmou, ao JB, a escolha do nome de Miguel Roque para conquistar a Câmara ao PS.

Miguel Roque tem 55 anos, é natural de Barrô e reside em Oliveira do Bairro. Engenheiro cerâmico, é administrador da Porcel, empresa do Silveiro, Oiã. Foi presidente da Associação Comercial e Industrial da Bairrada e da Associação “Os Atómicos”. É o confrade-mor da Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha.

O nome foi aprovado, ontem à noite, domingo, na reunião da Comissão Política.