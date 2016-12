Parceria entre os bombeiros de Oliveira do Bairro e a Curactiva

Os associados da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Oliveira do Bairro (AHBVOB) passam a contar com mais um parceiro ligado à prestação de serviços de saúde, anunciou a direção da AHBVOB.

De acordo com responsáveis da AHBVOB, trata-se “do Cartão Curactiva que dá acesso a um robusto Plano de Saúde com benefícios gratuitos, tais como, consultas de medicina geral em horário estabelecido com a rede de parceiros (que inclui a AHBV de Oliveira do Bairro às quartas feiras das 11h às 13h) e um check-up anual, bem como um leque alargado de acesso a consultas de especialidade com descontos na rede de parceiros.

Qualquer informação sobre este serviço poderá ser obtida através do número 234740377 ou via e-mail: geral@ahbvoliveiradobairro.pt