Anadia: Envolvente à Capela de São Sebastião vai ser requalificada

A zona envolvente à Capela de São Sebastião, no centro da cidade de Anadia, vai ser alvo de uma requalificação.

A proposta de projeto e caderno de encargos da obra, orçada em 67.500 euros (acrescido de IVA), foi aprovada, por unanimidade, na última reunião de executivo, realizada no passado dia 28 de dezembro.

Na ocasião, a edil Teresa Cardoso explicou que, depois do município ter adjudicado a empreitada de “Demolição do edifício do Município de Anadia, outrora ocupado pela Banda de Música de Anadia, o espaço público envolvente à Capela São Sebastião ficou a apresentar um aspeto degradado e descuidado, que em nada contribui para uma boa imagem de toda aquela envolvência, no centro da cidade”.

Assim, no sentido de colmatar esta situação, entendeu ser de vital importância intervir no espaço envolvente à Capela São Sebastião, cujo projeto integra o Plano da Área de Reabilitação Urbana de Anadia, recentemente aprovado.

Assim, o espaço vai, agora no início de 2017, ser alvo de uma requalificação. Uma intervenção que se revela essencial para dotar aquele local de melhor qualidade para a vida urbana na cidade.

O projeto elaborado pela autarquia de Anadia prevê um tratamento na fachada da capela, agora exposta (revestimento, impermeabilização, pinturas), pavimentação e colocação de calçada, iluminação pública, ajardinamentos, mas também uma ligeira correção no acesso às garagens do Edifício Visconde Seabra.

Teresa Cardoso sublinhou ainda que esta obra se encontra identificada nas áreas de requalificação urbana de Anadia.

Catarina Cerca