Anadia: Negociação dos terrenos e edifícios escolares preocupa vereadores do PSD

A pouca evolução na negociação/permuta dos terrenos e antigos edifícios escolares (EB2/3 e Secundária) de Anadia que a Câmara Municipal mantém com a tutela estão a deixar os vereadores do PSD preocupados.

Na última reunião de executivo, realizada no passado dia 28 de dezembro, a vereadora Lígia Seabra (PSD) voltou a trazer este assunto para cima da mesa, recordando que decorrido que está mais um ano, é preciso fazer um ponto de situação e saber quais as diligências que têm sido realizadas pela autarquia, junto do Governo, para resolver esta situação.

Na ocasião, a edil Teresa Cardoso confirmou ter já na sua posse uma avaliação enviada pela Direção-geral do Património do Estado que será agora analisada e discutida. “Pessoalmente não concordo com a avaliação feita. Teremos de apresentar uma contraproposta”, explicou, já que sobre os montantes apresentados (que não revelou) diz serem “absurdos” face à desvalorizaçãos dos imóveis.

A seu ver, a proposta da tutela “sobreavalia os edifícios” que se encontram em avançado estado de degradação.

De facto, as instalações das antigas EB 2/3 e Secundária de Anadia estão votadas ao mais completo abandono.

Quem passa por uma ou outra escola – desativadas em setembro de 2015, com a abertura da nova Escola Básica e Secundária de Anadia – facilmente se apercebe da degradação de ambos os equipamentos que se têm tornado espaços inseguros e de delinquência.

Em causa está não só o destino a dar a estes dois equipamentos (EB 2/3 e Secundária) mas também a permuta de terrenos, entre a tutela e a autarquia, que se prolonga desde a construção da nova Escola Básica e Secundária de Anadia, em terrenos cedidos pelo município.

