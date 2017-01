“Bairrada em Prova” nos Espaços Bairrada até 31 de janeiro

A Associação Rota da Bairrada lança o segundo cartaz do “Bairrada em Prova” de 2017. Quinta Vale do Cruz, Caves Primavera, Paulo Santos, Campolargo, Quinta dos Bágeiras e Quinta das Abibes são os produtores que estão à prova até ao final do mês de janeiro.

Entre os dias 17 e 31 de janeiro estão disponíveis para prova dois vinhos brancos, dois vinhos tintos e dois espumantes rosés nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro.

São seis diferentes produtos vínicos de seis diferentes produtores Bairradinos.

Dois vinhos brancos da colheita de 2015, o Samião Branco da Quinta Vale do Cruz e um novo lançamento das Caves Primavera, o Primavera Special Selection Branco.

O produtor Paulo Santos está presente com um baga de 2004 e a adega Campolargo com o vinho tinto Valdazar de 2009.

Nos espumantes rosés encontramos um Bruto Natural de 2014 da Quinta das Bágeiras e um Bruto de 2015 da Quinta dos Abibes.

Todos os enófilos poderão desfrutar de uma prova de produtos vínicos Bairrada sempre acompanhada por um técnico da Associação que ajuda a revelar o caráter dos néctares degustados. Associada à prova dos seis vinhos e espumantes está um custo simbólico de 5 euros por provador, custo este que poderá ser oferecido em compras de valor igual ou superior a 10 euros.

De segunda a domingo, nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro, o convite é para colocar os sentidos à prova e desfrutar de uma experiência vínica degustando alguns dos melhores vinhos da região Bairrada.