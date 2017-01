O Oliveira do Bairro iniciou o ano novo como acabou o velho, a perder. A equipa bairradina sucumbiu no terreno do Fiães. Ainda esteve empatada ao intervalo, mas os fianenses, que até falharam um pontapé de penalty, deram a volta ao resultado na segunda parte (3-1).

Os Falcões ocupam o 12.º lugar com 20 pontos.

Frente a um dos candidatos à subida, o Mealhada perdeu em casa com o Lourosa (0-1) e continua mergulhado no último lugar, numa jornada em que os quatro primeiros classificados ganharam com o Esmoriz na liderança.

2-Domingo joga-se a última jornada da primeira volta. O Oliveira do Bairro recebe o Carregosense, adversário que está a realizar um campeonato bastante interessante, que só perdeu uma vez fora, e que é bem capaz de causar problemas aos bairradinos na discussão pela vitória.

O Mealhada joga em Alvarenga. O seu adversário está dois lugares acima da linha de água, dos 18 pontos contabilizados, 15 foram conquistados em casa, por isso não se adivinha um jogo fácil, embora os bairradinos tenham uma palavra a dizer.

II DIVISÃO

SÉRIE C. 1-No arranque da segunda volta, ninguém para o Vista Alegre. O líder goleou o Macinhatense por 7-1 e mantém 8 pontos de avanço para o Mourisquense, que foi a Aguada de Cima bater a LAAC por 2-5. Os Pilatos isolaram-se no segundo lugar, depois da surpreendente derrota do Fermentelos no terreno do Sosense, tendo baixado para o quinto lugar.

O Oiã deu chapa cinco ao Pessegueirense, no terreno deste, e ascendeu ao terceiro lugar.

O Águas Boas entrou com o pé direito no novo ano e venceu em casa o Requeixo, num resultado (4-0) que não deixa dúvidas a ninguém.

Depois da saída de Paulo Silva e da entrada de Octávio Almeida para treinador, o Valonguense derrotou em casa o Beira-Vouga.

2-Grande jogo em perspetiva com a receção do Oiã ao Vista Alegre. Se os oianenses querem lutar pelo primeiro lugar, só têm um caminho, vencer para encurtar distâncias. Depois há também o aliciante de querer ganhar ao líder, que continua invicto. Jogo para tripla.

O Mouriquense, em casa, não deverá ter grandes dificuldades para bater o Pessegueirense.

Já o Fermentelos, no dérbi concelhio frente ao Valonguense, terá de ser igual a si próprio, tendo a seu favor o fator casa.

Na casa do Macinhatense, último classificado, o Águas Boas tem boas possibilidades de trazer os três pontos na bagagem.

A LAAC, em Rocas do Vouga, tem tudo para retificar o resultado negativo da jornada anterior.

Os dois penúltimos da classificação (Requeixo e Sosense) jogam entre si e podem sair do jogo como começaram, empatados.

SÉRIE D. 1-Os cinco primeiros venceram. O Famalicão, que ainda não perdeu, venceu em casa o CRAC e mantém os 6 pontos de avanço para o Carqueijo, que foi ao reduto do Aguinense golear (1-5).

Em Paredes do Bairro, o Calvão teve de suar para levar de vencida o conjunto local. Mais tranquilas foram as vitórias da Juve Force, em casa, frente ao Antes e do Bustos, no terreno do Luso, pelo mesmo resultado da primeira volta (3-1).

O Mamarrosa recebeu e bateu o Santo André e subiu ao sexto lugar.

O VN Monsarros voltou a saborear a vitória em casa (a segunda até ao momento) sobre o Ribeira/Azenha e relegou o seu adversário para o último lugar.

2-O Bustos – Mamarrosa é o jogo de cartaz. Jogo sempre apetecível para jogadores e adeptos, de resultado imprevisível.

O Famalicão não deverá ter dificuldades em Azenha, tal como o Carqueijo na receção ao VN Monsarros e o Calvão, também em casa, diante do Aguinense.

A Juve Force joga em Vagos com o Santo André, num dérbi concelhio que se prevê desequilibrado, pois o segundo tem vindo a perder o gás do início do campeonato.

O Paredes do Bairro tem todas as condições para discutir os três pontos no terreno do Antes.

No CRAC – Luso apostamos na divisão dos pontos.